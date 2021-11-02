КЫЗЫЛ-ТУ. КАЗИНФОРМ - Пьяный угонщик «Газели» совершил ДТП в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

25 октября в дежурную часть Талгарского РУП с заявлением об угоне «Газели» обратился 54-летний житель села Узынагаш. Мужчина уточнил, что днем ранее автомашину угнали с территории газового хозяйства в селе Кызыл-ту. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 200 ч. 1 УК РК.



Полицейские обнаружили угнанное авто брошенным в аварийном состоянии в поселке Отеген Батыра. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий уже на следующий день стражи порядка задержали подозреваемого в селе Кызыл-ту. Им оказался 35-летний местный житель, который признался в совершении преступления.

Он рассказал, что работает газосварщиком и, находясь на рабочем месте, употребил спиртные напитки. В это время ему позвонил знакомый и предложил подзаработать на перевозке груза. Так как для осуществления задуманного нужна была грузовая автомашина, он угнал рабочую «Газель». Подъезжая к селу Отеген Батыра, злоумышленник не справился с управлением и на повороте, съехав с дороги, совершил аварию. Испугавшись, он бросил машину и убежал. Проводится досудебное расследование.

