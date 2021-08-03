Пьяный «террорист»- вахтовик задержан в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау рассказали, почему прошлым вечером проводилось оцепление центральной площади имени Исатая - Мазамбета, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«1 августа поздно вечером поступил звонок от мужчины, который сообщил, что находится на площади и у него в сумке взрывное устройство. Полицейские оцепили площадь и перекрыли улицу Тайманова, ведущую к православной церкви.

Мужчина, находившийся в пьяном состоянии, был задержан. Саперы проверили его сумку, где оказались личные вещи. Звонивший, а это вахтовик, был задержан. В отношении мужчины, 1976 г.р., начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

С начала года это четвертое ложное сообщение об акте терроризма.





