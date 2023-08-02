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Пьяный судья за рулем – в Талдыкоргане началась проверка

Автор:  
Анеля Касымова
2 Августа 2023, 15:13
Пьяный судья за рулем – в Талдыкоргане началась проверка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях появилась информация о том, что судья Талдыкорганского городского суда был остановлен за вождение в нетрезвом виде. Эту информацию прокомментировали в пресс-службе суда области Жетысу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время специально созданной комиссией проводится служебная проверка данной информации с истребованием всех материалов происшествия из органов внутренних дел. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении пресс-службы суда области Жетысу.

Также МИА «Казинформ» обратилось за комментарием в областной Департамент полиции. Там ответили, что не могут предоставить информацию об этом инциденте.

Ранее в социальных сетях и СМИ сообщалось о том, что 15 июля в Талдыкоргане экипаж дорожной полиции остановил автомашину марки Toyota Camry 50. За рулем авто в состоянии алкогольного опьянения находился председатель Талдыкорганского городского суда Умбетай Абдилла. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Дело передали сначала в городскую прокуратуру Талдыкоргана, а затем – в Генеральную прокуратуру.

Об этом факте полиции сообщили неравнодушные граждане.


Суды   Жетысуская область   Талдыкорган  
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