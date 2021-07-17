РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:12, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Пьяный сельчанин угнал трактор в Акмолинской области

    None
    None
    ДЕРЖАВИНСК. КАЗИНФОРМ – Чтобы остановить движущийся угнанный трактор, за рулем которого находился 25-летний пьяный житель города Державинска, инспектору полиции Нурбеку Сатыбалдиеву пришлось на ходу взобраться на транспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 15 июля участковый инспектор полиции старший лейтенант Нурбек Сатыбалдиев получил от жителей своего административного участка тревожное сообщение о пьяном водителе за рулем трактора.

    «Прибыв на место происшествия, полицейский обнаружил, что мужчина, в состоянии алкогольного опьянения находится за рулем трактора марки «Т-40», угрожая общественной и дорожной безопасности. Стоит отметить, что в это время на улице находились дети и старики. На знаки и требования сотрудников полиции остановиться злоумышленник не реагировал, продолжая беспорядочно маневрировать по улице города Державинска. Оценив ситуацию, полицейский кинулся навстречу движущемуся автотранспорту, заступив на подножку и взобравшись в кабину, самостоятельно остановил трактор», - рассказали в ведомстве.

    Было установлено, что трактор 25-летний житель города Державинска угнал с территории крестьянского хозяйства соседнего населенного пункта.

    По факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем». В отношении злоумышленника также составлен административный протокол по ч. 6. ст. 608 КРКоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!