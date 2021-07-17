Пьяный сельчанин угнал трактор в Акмолинской области

ДЕРЖАВИНСК. КАЗИНФОРМ – Чтобы остановить движущийся угнанный трактор, за рулем которого находился 25-летний пьяный житель города Державинска, инспектору полиции Нурбеку Сатыбалдиеву пришлось на ходу взобраться на транспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 15 июля участковый инспектор полиции старший лейтенант Нурбек Сатыбалдиев получил от жителей своего административного участка тревожное сообщение о пьяном водителе за рулем трактора.

«Прибыв на место происшествия, полицейский обнаружил, что мужчина, в состоянии алкогольного опьянения находится за рулем трактора марки «Т-40», угрожая общественной и дорожной безопасности. Стоит отметить, что в это время на улице находились дети и старики. На знаки и требования сотрудников полиции остановиться злоумышленник не реагировал, продолжая беспорядочно маневрировать по улице города Державинска. Оценив ситуацию, полицейский кинулся навстречу движущемуся автотранспорту, заступив на подножку и взобравшись в кабину, самостоятельно остановил трактор», - рассказали в ведомстве.

Было установлено, что трактор 25-летний житель города Державинска угнал с территории крестьянского хозяйства соседнего населенного пункта.

По факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем». В отношении злоумышленника также составлен административный протокол по ч. 6. ст. 608 КРКоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».