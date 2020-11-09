Пьяный работник СТО угнал автомашину в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пьяный работник СТО угнал автомашину со своей работы в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 5 ноября к полицейским обратилась 40-летняя жительница областного центра. По словам женщины, неизвестные угнали ее автомобиль марки «Хюндай Элантра» в ночное время со станции технического обслуживания. По факту стражи порядка начали уголовное дело по части 1 статьи 200 УК РК.
«Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что совершил угон работник СТО, где обсуживалась автомашина пострадавшей. Незамедлительно был введен план-перехват. Приметы разыскиваемого автомобиля были разосланы по всем экипажам батальона патрульной полиции. И через некоторое время злоумышленник был задержан на угнанном автомобиле по улице Абая города Кокшетау сотрудниками экипажа «Аскер – 4». 36-летний мужчина на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в ведомстве.Похищенная автомашина возвращена владельцу
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