Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область
Пьяный подросток угнал машину в Жанатасе
19 Августа 2022 09:20

Пьяный подросток угнал машину в Жанатасе

ЖАНАТАС. КАЗИНФОРМ - Полицейские Жанатаса вернули машину владельцу, который не заметил пропажу авто. Как оказалось, автомобиль угнал подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками отдела полиции Сарысуского района во время ночного патрулирования на одной из центральных улиц города Жанатаса был замечен подозрительный автомобиль. Водитель автомобиля, проигнорировав законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, попытался скрыться и врезался в бордюр. Правонарушителем оказался несовершеннолетний 17-летний житель города Тараз. Выяснилось, что он угнал чужую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Однако владелец авто не знал, что его машина была угнана. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Также в отношении него составлен протокол по части 8 статьи 608 КоАП РК. Несовершеннолетний сотрудниками Управления образования Жамбылской области доставлен в областной Дом юношества.


Новости по теме
Лучшего сельского акима выбрали в Жамбылской области
Партию похищенного в январе из здания полиции огнестрельного оружия нашли в Таразе
Семнадцатилетнего казахстанца разыскивают в Бишкеке
Читайте также
Пропавшего подростка разыскивают в Семее
Лучшего сельского акима выбрали в Жамбылской области
Партию похищенного в январе из здания полиции огнестрельного оружия нашли в Таразе
Один из спрыгнувших с поезда в Жамбылской области мальчиков погиб
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
Призеров Всемирных полицейских игр наградил глава МВД
Два мальчика спрыгнули с поезда на ходу в Жамбылской области
Как в Таразе отмечают День Конституции
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив