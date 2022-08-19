19 Августа 2022 09:20

Пьяный подросток угнал машину в Жанатасе

ЖАНАТАС. КАЗИНФОРМ - Полицейские Жанатаса вернули машину владельцу, который не заметил пропажу авто. Как оказалось, автомобиль угнал подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками отдела полиции Сарысуского района во время ночного патрулирования на одной из центральных улиц города Жанатаса был замечен подозрительный автомобиль. Водитель автомобиля, проигнорировав законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, попытался скрыться и врезался в бордюр. Правонарушителем оказался несовершеннолетний 17-летний житель города Тараз. Выяснилось, что он угнал чужую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Однако владелец авто не знал, что его машина была угнана. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Также в отношении него составлен протокол по части 8 статьи 608 КоАП РК. Несовершеннолетний сотрудниками Управления образования Жамбылской области доставлен в областной Дом юношества.