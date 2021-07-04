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    04:28, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Пьяный павлодарец «заминировал» центр психического здоровья

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В отношении павлодарца, сообщившего о «бомбе», начато расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Как сообщается, инцидент произошел 2 июля. В 10:50 в полицию Павлодара поступил телефонный звонок о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании Павлодарского областного центра психического здоровья.

    На место происшествия были направлены все силы экстренного реагирования.

    «При осмотре учреждения саперами взрывное устройство не обнаружено. Эвакуация не проводилась», – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    Оперативные службы установили личность звонившего - это 35-летний павлодарец. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры с сотрудником ПОЦПЗ заведомо ложно сообщил о взрывном устройстве. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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