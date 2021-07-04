Пьяный павлодарец «заминировал» центр психического здоровья

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В отношении павлодарца, сообщившего о «бомбе», начато расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, инцидент произошел 2 июля. В 10:50 в полицию Павлодара поступил телефонный звонок о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании Павлодарского областного центра психического здоровья.

На место происшествия были направлены все силы экстренного реагирования.

«При осмотре учреждения саперами взрывное устройство не обнаружено. Эвакуация не проводилась», – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Оперативные службы установили личность звонившего - это 35-летний павлодарец. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры с сотрудником ПОЦПЗ заведомо ложно сообщил о взрывном устройстве. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК.