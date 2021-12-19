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Пьяный павлодарец угрожал взорвать школу

19 Декабря 2021 12:10
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Пьяный павлодарец угрожал взорвать школу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре задержали 44-летнего мужчину, угрожавшего взорвать школу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В полицию города Павлодара поступило сообщение о том, что «мужчина хочет взорвать школу № 17». Прибывшей к школе следственно-оперативной группой проведено обследование. В 19:58 завершили осмотр, предметов, представляющих угрозу взрывов не обнаружено. Принятыми мерами установлен и задержан павлодарец 1977 г.рождения. Мужчина находился в алкогольном состоянии. Причину объяснить не смог», - сообщили в полиции.

По информации ведомства, начато досудебное расследование по статье 273 часть 1 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».


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#Павлодарская область   #Происшествия   #Криминал  
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Автор:

Антон Гагарин

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