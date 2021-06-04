Пьяный отец учил подростка водить: в Аркалыке задержали нарушителя

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В отношении пьяного отца, передавшего руль 14-летнему подростку, составлено 2 адмпротокола, передаёт корреспондент МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Происшествие случилось 31 мая в городе Аркалык.

«Сотрудниками полиции в рамках проведения ОПМ «Безопасная дорога» была осуществлена остановка автомашины «MITSUBISHI PAJERO». Вместо выполнения законных требований полицейских, водитель начал скрываться. Уходя от преследования, он неоднократно создавал аварийную ситуацию, ставя под угрозу жизнь и здоровье граждан. При помощи громкоговорящего устройства сотрудниками полиции неоднократно подавалась команда об остановке транспортного средства, водителя предупреждали, что в случае неподчинения будет применено табельное оружие. Оценив возможные последствия, сотрудниками полиции в соответствии с п.5 статьи 61 «Закона о правоохранительной службе» было применено табельное оружие для принудительной остановки автомобиля путем повреждения заднего колеса.













































Только после этого автомашина была остановлена», - прокомментировали в полиции.

Как оказалось, за управлением автомобиля находился несовершеннолетний 2007 года рождения. На переднем пассажирском сиденье же в состоянии алкогольного опьянения находился 35-летний отец, в отношении которого были составлены два административных протокола по части 5 статьи 612 (передача управления т/с лицу не имеющим права управления) и части 1 статьи 613 (невыполнение законных требований об остановке т/с).

«В тот же день, по данному факту было проведено служебное расследование, по результатам которого вынесено решение, согласованное с прокуратурой города, о законности и правомерности применения табельного оружия сотрудником полиции.

Кроме этого, материалы в отношении родителей 14-летнего несовершеннолетнего направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних акимата города для принятия соответствующих мер»,- добавили в ведомстве.

Департамент полиции призывает родителей строго относиться к воспитанию своих детей. Иномарок помнить, что транспортное средство является источником повышенной опасности, и последствия могут быть тяжелыми как для детей, находящихся за рулем, так и окружающих.