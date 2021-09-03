Пьяный мужчина стрелял в ворота дома жителя Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Пьяный мужчина стрелял в ворота дома жителя Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Ночью 2 сентября на пульт «102» Байзакского районного отдела полиции поступило сообщение от 34-летней жительницы села Сарыкемер. Находясь в гостях у сестры, между ее супругом и зятем, которые вместе распивали спиртные напитки, возникла словесная ссора. Затем 49-летний супруг ушел домой, вернувшись обратно к дому зятя спустя 15 минут, обнаружил закрытые ворота. После того, как ему никто не открыл, он из неустановленного ружья выстрелил один раз в калитку и скрылся.
По факту начато досудебное расследование. В настоящее время сотрудниками полиции подозреваемый доставлен в Байзакский РОП, проводятся следственные действия. Согласно требованиям ст. 201 УПК РК остальные данные досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению.
- На 30 миллионов тенге обманула аферистка реализаторов телефонов в Алматы
- Жертвами сильного наводнения в США стали 45 человек
- Учеников эвакуировали из-за дыма в школе в Нур-Султане
- Пропавшего на рынке трехлетнего ребенка нашли в Туркестанской области
- Водитель бетономешалки наехал на разделительные блоки и три авто в Нур-Султане
- 10-летний велосипедист въехал в прицеп грузовика в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана