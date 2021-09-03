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Пьяный мужчина стрелял в ворота дома жителя Жамбылской области

3 Сентября 2021 11:44
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Пьяный мужчина стрелял в ворота дома жителя Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Пьяный мужчина стрелял в ворота дома жителя Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Ночью 2 сентября на пульт «102» Байзакского районного отдела полиции поступило сообщение от 34-летней жительницы села Сарыкемер. Находясь в гостях у сестры, между ее супругом и зятем, которые вместе распивали спиртные напитки, возникла словесная ссора. Затем 49-летний супруг ушел домой, вернувшись обратно к дому зятя спустя 15 минут, обнаружил закрытые ворота. После того, как ему никто не открыл, он из неустановленного ружья выстрелил один раз в калитку и скрылся.

По факту начато досудебное расследование. В настоящее время сотрудниками полиции подозреваемый доставлен в Байзакский РОП, проводятся следственные действия. Согласно требованиям ст. 201 УПК РК остальные данные досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению.


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#Жамбылская область   #Происшествия   #МВД РК  
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