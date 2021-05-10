Пьяный мужчина спрыгнул с моста в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские спасли мужчину, спрыгнувшего с моста в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции столицы, 9 мая в 04:30 в Центр оперативного управления ДП Нур-Султана поступило сообщение о том, что с моста СК «Казахстан» по улице Кажымукана мужчина пытается спрыгнуть. К приезду полицейских молодой человек успел спрыгнуть с моста.

«Счет пошел на секунды, мы бросились к воде и успели схватить парня и вытащить на берег в безопасное место», - рассказали прибывшие на место происшествия сотрудники полка патрульной полиции Темирлан Адильбеков и Олжас Алтынбеков.

Установлено, что 22-летний житель столицы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Парень был передан медикам для оказания помощи. В настоящее время его жизни ничего не грозит.