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    02:00, 10 Май 2021 | GMT +6

    Пьяный мужчина спрыгнул с моста в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские спасли мужчину, спрыгнувшего с моста в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции столицы, 9 мая в 04:30 в Центр оперативного управления ДП Нур-Султана поступило сообщение о том, что с моста СК «Казахстан» по улице Кажымукана мужчина пытается спрыгнуть. К приезду полицейских молодой человек успел спрыгнуть с моста.

    «Счет пошел на секунды, мы бросились к воде и успели схватить парня и вытащить на берег в безопасное место», - рассказали прибывшие на место происшествия сотрудники полка патрульной полиции Темирлан Адильбеков и Олжас Алтынбеков.

    Установлено, что 22-летний житель столицы находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Парень был передан медикам для оказания помощи. В настоящее время его жизни ничего не грозит.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана Происшествия
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