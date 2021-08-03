Пьяный мужчина разгуливал с карабином по улицам Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ - Пьяный мужчина разгуливал с карабином по улицам Петропавловска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе мониторинга возможных нарушений общественного порядка в общественных местах инспектором Центра оперативного управления УП города Петропавловска Саидой Тажетдиновой по улице Набережная был замечен мужчина с предметом, похожим на огнестрельное оружие.

Информация была оперативно передана всем нарядам; на место направили автопатруль и участковых инспекторов полиции. Мужчина был задержан. При себе он действительно имел карабин, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что оружие он нашел около месяца назад в одном из дачных обществ, при демонтаже дачного домика. Оружие было обнаружено под полом, завернутым в ткань. Мужчина забрал его домой и очистил от ржавчины. Также он пояснил, что в этот день решил самостоятельно принести и сдать карабин в полицию. Однако дойти до ближайшего отдела полиции не удалось – полицейские сами оперативно приехали к нему, благодаря камерам видеонаблюдения.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 440 КРКоАП «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения». Происхождение оружия сейчас устанавливается. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Установлено, что это – карабин КО-44, у него отсутствует затвор и сбит серийный номер. Окончательное процессуальное решение по данному факту будет принято по результатам экспертизы.