+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 22 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пьяный мужчина разгуливал с карабином по улицам Петропавловска

3 Августа 2021 02:36
Поделиться:
Пьяный мужчина разгуливал с карабином по улицам Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ - Пьяный мужчина разгуливал с карабином по улицам Петропавловска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
3658 домашних животных загнано на штрафстоянки в СКО
730 наркограффити со стен зданий удалили в Жамбылской области 200 человек погибло на дорогах Карагандинской области за полтора года 335 подростков за пять дней доставлены в полицию Актюбинской области

В ходе мониторинга возможных нарушений общественного порядка в общественных местах инспектором Центра оперативного управления УП города Петропавловска Саидой Тажетдиновой по улице Набережная был замечен мужчина с предметом, похожим на огнестрельное оружие.

Информация была оперативно передана всем нарядам; на место направили автопатруль и участковых инспекторов полиции. Мужчина был задержан. При себе он действительно имел карабин, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что оружие он нашел около месяца назад в одном из дачных обществ, при демонтаже дачного домика. Оружие было обнаружено под полом, завернутым в ткань. Мужчина забрал его домой и очистил от ржавчины. Также он пояснил, что в этот день решил самостоятельно принести и сдать карабин в полицию. Однако дойти до ближайшего отдела полиции не удалось – полицейские сами оперативно приехали к нему, благодаря камерам видеонаблюдения.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 440 КРКоАП «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения». Происхождение оружия сейчас устанавливается. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Установлено, что это – карабин КО-44, у него отсутствует затвор и сбит серийный номер. Окончательное процессуальное решение по данному факту будет принято по результатам экспертизы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
3658 домашних животных загнано на штрафстоянки в СКО
730 наркограффити со стен зданий удалили в Жамбылской области
200 человек погибло на дорогах Карагандинской области за полтора года
335 подростков за пять дней доставлены в полицию Актюбинской области
Популярное
1 Суд наложил денежное взыскание на акима района в СКО
2 Какие могут быть ограничения в Алматы в случае ухудшения эпидситуации
3 Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана
4 Масочный режим проверяют в автобусах Нур-Султана
5 Информация об отмене ПЦР-тестов в США оказалась фейком
6 Назначен руководитель управления ГАСК Атырауской области
Читайте также
3658 домашних животных загнано на штрафстоянки в СКО
Как британцев мотивируют к вакцинации от COVID-19
Суд наложил денежное взыскание на акима района в СКО
Какие могут быть ограничения в Алматы в случае ухудшения эпидситуации
Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана
Масочный режим проверяют в автобусах Нур-Султана
Информация об отмене ПЦР-тестов в США оказалась фейком
Назначен руководитель управления ГАСК Атырауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив