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    14:40, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пьяный мужчина пытался угнать авто в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Машину с оставленными в замке ключами попытался угнать пьяный мужчина в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В вечернее время водитель автомашины Hyundai припарковался возле магазина по улице Мухамедханова и отлучился всего на несколько минут, оставив ключи в замке зажигания. Проходивший мимо 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел в салон и угнал машину. В этот момент водитель, заметив уезжавшее авто, сообщил на «102» и бросился за ним.

    В скором времени хозяин авто в ходе преследования задержал пьяного угонщика и передал в руки полиции. По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана
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