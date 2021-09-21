Пьяный мужчина пытался угнать авто в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Машину с оставленными в замке ключами попытался угнать пьяный мужчина в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В вечернее время водитель автомашины Hyundai припарковался возле магазина по улице Мухамедханова и отлучился всего на несколько минут, оставив ключи в замке зажигания. Проходивший мимо 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел в салон и угнал машину. В этот момент водитель, заметив уезжавшее авто, сообщил на «102» и бросился за ним.

В скором времени хозяин авто в ходе преследования задержал пьяного угонщика и передал в руки полиции. По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.