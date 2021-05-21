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Пьяный мужчина протаранил забор школы на угнанной скорой в ЗКО

21 Мая 2021 12:34
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Пьяный мужчина протаранил забор школы на угнанной скорой в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Пьяный мужчина протаранил забор школы на угнанной скорой в ЗКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В одном из сел Байтерекского района 31-летний мужчина вызвал скорую помощь, так как поранил ногу. Медработники забрали его в больницу и после оказания помощи отпустили домой.
Выйдя из стен медучреждения, молодой человек увидел стоящую карету скорой помощи с оставленными в замке ключами зажигания. Чтобы не идти до дома пешком, он, недолго думая, сел за руль и уехал.
Однако, далеко уехать не получилось, ведь проехав несколько метров, авто врезалось в забор сельской школы. Выбежавший водитель скорой не успел догнать угонщика и поймал его только после аварии.
Но нарушитель вырвался и, несмотря на ранения, скрылся с места ДТП. Ведутся поиски угонщика и устанавливается причиненный ущерб.


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#Западно-Казахстанская область   #ДТП   #МВД РК  
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