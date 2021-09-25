Пьяный мужчина переоделся полицейским в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пьяный житель Кокшетау приставал к окружающим, переодевшись полицейским, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 23 сентября в 17.36 на спецлинию 102 центра оперативного управления полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что во дворе дома по улице Акана-серэ неизвестный одетый в полицейскую форму мужчина в нетрезвом состоянии представляется сотрудником полиции и пристает к прохожим.

«На место происшествия был незамедлительно направлен экипаж автопатруля «Аскер», в ходе проверки сотрудниками полиции установлен 22-летний житель областного центра, который находился во дворе дома в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был доставлен для медицинского освидетельствования на установление употребления психоактивных веществ и состояния опьянения. Результаты экспертизы показали алкогольное опьянение средней степени 2.69 промилле», - рассказали в ведомстве.

По данному факту правонарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 440 КРКоАП. Кроме того, планируется составить административный протокол в отношении мужчины по ст. 675 КРКоАП «Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования».

Как уточнили в полиции, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа на физических лиц в размере пяти, на юридических лиц в размере двадцати пяти МРП, с конфискацией одежды со знаками различия или символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования.

В ходе разбирательства было установлено, что форменное обмундирование сотрудника полиции МВД РК задержанный приобрел 23 сентября в магазине «Военторг».







