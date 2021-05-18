Пьяный мужчина напал на полицейского в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске зарегистрировали факт нападения на представителя власти, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в минувшие выходные дни горожане сообщили о пьяном мужчине на детской площадке. На место прибыли автопатруль и пеший наряд военнослужащих.
При виде полицейских мужчина повел себя агрессивно, разразился нецензурщиной и напал с кулаками на одного из стражей порядка. Полицейским пришлось применить наручники.
Нарушителем оказался 38-летний горожанин, ранее судимый за хулиганство, незаконное хранение холодного оружия и оскорбление представителя власти. Медицинское освидетельствование показало состояние опьянения.
В суд направлен материал по административной статье «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения». Собран материал по уголовной статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Санкция ее подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 3000 МРП (более 8,7 млн тенге) или до трех лет лишения свободы.
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