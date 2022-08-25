10:33, 25 Август 2022 | GMT +6
Пьяный мужчина кричал о бомбе в самолете в аэропорту Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пьяный мужчина кричал о бомбе в самолете в аэропорту Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В линейный отдел полиции в аэропорту города Нур-Султана поступило сообщение, что в стерильной зоне терминала Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев при посадке пассажиров на авиарейс авиакомпании Turkish Airlines сообщением «Нур-Султан – Анталья» 44-летний пассажир в состоянии алкогольного опьянения несколько раз крикнул окружающим, что в самолете находится бомба. Незамедлительно был произведен осмотр борта и стерильной зоны аэропорта.
В ходе осмотра каких-либо взрывных устройств и иных запрещенных веществ не обнаружено. По факту начато досудебное расследование по ст. 273 Уголовного кодекса РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Санкция статьи Уголовного кодекса РК предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый дал признательные показания, водворен в изолятор временного содержания столичного департамента полиции. Иные сведения в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат.