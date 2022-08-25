НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пьяный мужчина кричал о бомбе в самолете в аэропорту Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В линейный отдел полиции в аэропорту города Нур-Султана поступило сообщение, что в стерильной зоне терминала Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев при посадке пассажиров на авиарейс авиакомпании Turkish Airlines сообщением «Нур-Султан – Анталья» 44-летний пассажир в состоянии алкогольного опьянения несколько раз крикнул окружающим, что в самолете находится бомба. Незамедлительно был произведен осмотр борта и стерильной зоны аэропорта.