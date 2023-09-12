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    22:41, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пьяный мужчина избил подростка в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Происшествие случилось на футбольном поле в Рудном. Сообщается, что на подростка напал мужчина в нетрезвом состоянии, передает МИА «Казинформ».

    Информацию первоначально разместили в социальных сетях местные паблики.

    «Недоброе утро понедельника началось уже со вчерашнего дня у молодежи по футболу. 10 сентября дети, 13 лет , играли в футбол, к ним зашел пьяный мужчина и начал пинать мяч, они хотели уходить он догнал одного и ударил коленом в челюсть и кулаком, ребенок госпитализирован с сотрясением, находится под наблюдением врачей», – сообщатся в публикации.

    Данный факт прокомментировали в Управлении полиции города Рудного.

    «Данный факт зарегистрирован. В полиции города Рудного начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком на два года. Мужчина, который ударил несовершеннолетнего, установлен и водворен в медицинский вытрезвитель. Подросток госпитализирован в больницу. В рамках расследования назначены экспертизы и проводятся необходимые следственные действия», – сообщили полицейские.

    Также там уточнили, что здоровью ребенка ничего не угрожает.



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