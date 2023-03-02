Пьяный мужчина чуть не отрезал палец продавцу магазина в ЗКО

АКСАЙ. КАЗИНФОРМ - Пьяный мужчина в городе Аксае напал с ножом на продавца магазина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как сообщили в ДП региона, мужчина требовал у женщины выручку. Когда женщина отказалась, он ударил ее ножом по большому пальцу правой кисти. Поняв, что деньги получить не удастся, нападавший забрал колбасу, зубную щетку, мороженое и скрылся с места преступления.

«Подозреваемого задержали, им оказался гражданин С., 1981 г.р. По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 192 УК РК «Разбой». Сумма ущерба составила около 4 тысяч тенге, а подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы», - сообщили в полиции.