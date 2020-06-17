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Пьяный мотоциклист столкнулся с автомобилем в Петропавловске

17 Июня 2020 07:36
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Пьяный мотоциклист столкнулся с автомобилем в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске нетрезвый водитель мотоцикла столкнулся с легковым автомобилем. Помощь врачей понадобилась и водителю, и пассажиру мотоцикла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, 26-летний житель города на мотоцикле «Racer» столкнулся с автомобилем «Daewoo Matiz MХ», за рулём которого находилась 48-летняя женщина.

«Пассажира мотоцикла госпитализировали, водителю оказали медицинскую помощь. Анализ крови показал, что в момент дорожно-транспортного происшествия он находился в алкогольном опьянении средней степени. Решается вопрос о привлечении виновника к уголовной ответственности. Установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован владельцем. В отношении него собран материал по административной статье «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», - проинформировали в пресс-службе.

Буквально недавно полицейские проводили оперативно-профилактическое мероприятие. За четыре дня остановили 49 нетрезвых водителей.

Всего с начала года в области нетрезвые водители совершили 25 ДТП. В четырёх из них два человека получили ранения и два — погибли.

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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Олеся Жуковень

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