Пьяный механик угнал авто клиента и попал в ДТП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пьяный работник СТО угнал авто клиента и попал в ДТП в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 2 декабря в 20.13 в дежурную часть Бурабайского РОП поступило заявление местного жителя об угоне автомобиля, который он отвез в автосервис на ремонт.

Предварительно установлено, что 31-летний механик станции технического обслуживания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон автомобиля Niva с территории СТО.

Передвигаясь на авто, злоумышленник совершил дорожно-транспортное происшествие, повредив опору камеры наружного видеонаблюдения Центра оперативного управления.

По данному факту начато досудебное производство по статье 200 части 1 УК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».