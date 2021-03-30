РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:21, 30 Март 2021 | GMT +6

    Пьяный конфликт закончился убийством в Кызылорде

    None
    None
    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Пьяный конфликт закончился поножовщиной в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    29 марта в Кызылорде в одном из частных домов поножовщиной закончилось распитие спиртных напитков между двумя жителями областного центра. Распивая спиртное, мужчины поссорились, собутыльник нанес ножевое ранение в ногу второго.​ ​Последний скончался на месте происшествия.

    Подозреваемый по горячим следам ​ задержан полицейскими и доставлен в управление полиции города Кызылорды. В ходе следствия выяснилось, что он ранее судимый, безработный житель города. Сейчас мужчина находится​ в изоляторе временного содержания. Назначены судебные экспертизы.

    Проводится досудебное расследование по ст. 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Убийство». За совершение данного вида преступлений решением суда предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Кызылординская область Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!