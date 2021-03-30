Пьяный конфликт закончился убийством в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Пьяный конфликт закончился поножовщиной в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

29 марта в Кызылорде в одном из частных домов поножовщиной закончилось распитие спиртных напитков между двумя жителями областного центра. Распивая спиртное, мужчины поссорились, собутыльник нанес ножевое ранение в ногу второго.​ ​Последний скончался на месте происшествия.

Подозреваемый по горячим следам ​ задержан полицейскими и доставлен в управление полиции города Кызылорды. В ходе следствия выяснилось, что он ранее судимый, безработный житель города. Сейчас мужчина находится​ в изоляторе временного содержания. Назначены судебные экспертизы.

Проводится досудебное расследование по ст. 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Убийство». За совершение данного вида преступлений решением суда предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.