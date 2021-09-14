Пьяный карагандинец угнал Lexus в столице

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Полицейские Карагандинской области задержали автоугонщика. Как выяснилось, 37 летний пьяный мужчина в Нур-Султане угнал автомобиль Lexus, и направился в Караганду. В шахтерской столице угонщика задержали стражи порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

11 сентября наряд батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области нес службу на одном из участков автодороги «Алматы – Екатеринбург» в районе города Темиртау.

«Около 3 часов к полицейский поступила ориентировка, что в Нур-Султане совершен угон автомобиля Lexus, который последовал в сторону Караганды. Около 04:20 патрульные заметили данную машина и задержали ее. За рулем оказался 37-летний мужчина, неоднократно судимый за автоугоны. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Полицейские установили, в 2019 году мужчину лишили права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.

Задержанного передали для дальнейших разбирательств в Старогородской отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области. Ведется расследование.