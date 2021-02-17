Пьяный карагандинец угнал экскаватор в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель Караганды, находясь в гостях в столице, после посиделок с другом угнал экскаватор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

«Сегодня в 05:00 на канал 102 поступило сообщение о том, что возле железнодорожного вокзала работает экскаватор, внутри которого спит водитель. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и, остановив транспорт, задержали водителя. 30-летний мужчина был доставлен в территориальное управление полиции для выяснения обстоятельств. Установлено, что транспорт он угнал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки выяснилось, что угонщик является жителем Караганды и работает экскаваторщиком. Приехав к другу в столицу в гости и изрядно выпив, после посиделок он вышел на улицу и, увидев неподалеку экскаватор, подошел к нему и дернул ручку. Оказалось, что двери транспорта были открыты и ключи находились внутри. Завести машину ему не представляло труда, он выехал на дорогу. Дальнейшие действия он не помнил, очнулся, когда приехали полицейские. Выяснялось, что хозяин экскаватора припарковал свой транспорт недалеко от строительного объекта и о его пропаже узнал от полицейских», - рассказали в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК (угон).