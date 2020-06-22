Пьяный и лишенный прав водитель арестован в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель Усть-Каменогорска, который был ранее лишен на три года водительских прав, за семь дней до окончания срока, вновь сел руль в состоянии алкогольного опьянения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В ведомстве сообщили, что на одной из главных улиц областного центра был остановлен автомобиль «ToyotaPrevia» за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности. При проверке документов, было установлено, что 42-летний водитель был ранее лишён водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту начато досудебное расследование по ст. 346 ч.1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Водитель задержан и водворён в изолятор временного содержания УП города Усть-Каменогорска.
За совершение этого уголовного правонарушения предусмотрено ограничение свободы либо лишение свободы сроком до пяти лет и пожизненным лишением права управления транспортным средством.
«С начала года по статье 346 ч.1 УК РК зарегистрировано всего 84, только за 18 дней июня в отношении девять пьяных водителей начато уголовное производство, семеро из них на время следствия взяты под арест», - отметил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
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