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Пьяный  и лишенный прав водитель арестован в ВКО

22 Июня 2020 03:00
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Пьяный  и лишенный прав водитель арестован в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель Усть-Каменогорска, который был ранее лишен на три года водительских прав, за семь дней до окончания срока, вновь сел руль в состоянии алкогольного опьянения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В ведомстве сообщили, что на одной из главных улиц областного центра был остановлен автомобиль «ToyotaPrevia» за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности. При проверке документов, было установлено, что 42-летний водитель был ранее лишён водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту начато досудебное расследование по ст. 346 ч.1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Водитель задержан и водворён в изолятор временного содержания УП города Усть-Каменогорска.
За совершение этого уголовного правонарушения предусмотрено ограничение свободы либо лишение свободы сроком до пяти лет и пожизненным лишением права управления транспортным средством.

«С начала года по статье 346 ч.1 УК РК зарегистрировано всего 84, только за 18 дней июня в отношении девять пьяных водителей начато уголовное производство, семеро из них на время следствия взяты под арест», - отметил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.


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#Восточно-Казахстанская область   #Транспорт   #МВД РК  
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Орал Ерланулы

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