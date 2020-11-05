Пьяный и без прав водитель задержан полицией Капшагая

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Пьяный и без прав водитель задержан полицией Капшагая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

в городе Капшагае инспектор взвода патрульной службы Дархан Есимханов остановил автомашину Mitsubishi Pajero, вызвавшую подозрение. При проверке документов выяснилось, что за рулем находится 31-летний местный житель. Экспертиза выявила у него среднюю степень алкогольного опьянения.

Задержанный признался, что распивая алкогольные напитки, он попытался заказать еду, но служба доставки не работала. Тогда мужчина сел за руль и отправился искать открытый магазин.

Оказалось, что водитель, являющийся директором одной из коммерческих структур, 16 января 2019 года был лишен водительских прав сроком на три года за пьяное вождение. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 346 ч. 1 УК РК.

«Автомашина подозреваемого, которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, водворена на штрафную стоянку. Хочу обратиться ко всем водителям быть осторожными на дорогах, строго соблюдать ПДД и не садиться за руль в нетрезвом состоянии, т.к. это может привести к непоправимым последствиям и гибели людей», - сказал начальник ОМПС ОП города Капшагая Талгат Базиев.

