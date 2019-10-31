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Пьяный хулиган  устроил стрельбу из оружия в Талдыкоргане

31 Октября 2019 13:52
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Пьяный хулиган  устроил стрельбу из оружия в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Талдыкоргана задержали 42-летнего мужчину, ранившего из травматического оружия близ одного из городских кафе местного жителя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В ночь на 31 октября на канал «102» талдыкорганской городской полиции поступил вызов о стрельбе у кафе, расположенном в 3 микрорайоне. Прибывшие на место происшествия сотрудники Западного отдела полиции обнаружили получившего огнестрельные ранения 45-летнего мужчину, который в срочном порядке был госпитализирован в больницу.

В ходе организованных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в стрельбе был установлен и доставлен в полицию. Подозреваемый, оказавшийся в момент задержания в алкогольном опьянении, проживал в одном из соседних многоэтажных домов. Также выяснилось, что между находившихся в увеселительном заведении потерпевшим и подозреваемым возникла ссора, в ходе которой один из мужчин уже на улице произвел в оппонента несколько выстрелов из пистолета.

«Оружие оказалось газо-травматическим. Пистолет уже обнаружен, изъят и приобщен к материалам уголовного расследования в качестве вещественного доказательства. По показаниям задержанного, пистолет он ранее нашел в мусорном контейнере и хранил у себя дома. Досудебное расследование по факту проводится согласно части 3 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Хулиганство с применением оружия)» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По факту назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый помещен под стражу. Потерпевший мужчина находится в больнице.

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Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Хасан Еспанов

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