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    08:31, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пьяный хулиган разбивал стекла припаркованных авто в Астане

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    Вечером мужчина, находясь во дворе жилого дома по улице Достык, разбил стекло на автомобиле Toyota. Спустя один час во дворе дома по улице Сыганак он совершил аналогичное правонарушение, разбив лобовое стекло Chevrolet Cobalt, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими района Есиль установлен 37-летний гражданин Республики Узбекистан. Выяснилось, что иностранец, который находился в нетрезвом состоянии, причастен еще к двум аналогичным фактам. В настоящее время причиненный ущерб устанавливается, по факту хулиганства проводится досудебное расследование», - сообщили в полиции.

    Мужчина дал признательные показания и водворен в приемник-распределитель. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.


    Теги:
    Авто полиция Астана Правоохранительные органы
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