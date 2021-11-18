Пьяный хулиган повредил несколько машин в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице мужчина повредил несколько автомашин в районе ЭКСПО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.
18 ноября т.г. в 00:58 на пульт 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, возле ЖК «Виват променад» пинает автомобили, припаркованные вдоль дороги на проезжей части.
Жители дома самостоятельно задержали хулигана и передали сотрудникам полиции. Им оказался 30-летний житель города.
В общей сложности, своими действиями он повредил шесть автомобилей, владельцы которых обратились в полицию. Сумма ущерба устанавливается.
Молодого человека доставили на медицинское освидетельствование, согласно которому, он находился в алкогольном опьянении легкой степени тяжести. В полиции, парень не смог дать объяснения своим хулиганским действиям.
По данному факту в отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК.
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