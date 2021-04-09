Пьяный хулиган избил 85-летнего пенсионера в Алматинской области

ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали мужчину, избившего 85-летнего пенсионера в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В понедельник в городскую больницу города Текели госпитализировали пожилого мужчину с явными признаками побоев. Следом за ним в медицинское учреждение прибыли полицейские, чтобы выяснить причину получения подобных травм у пациента.

В ходе розыскных мероприятий стражи порядка установили, что некий молодой человек избил пенсионера около его дома. Оказавшиеся рядом очевидцы и соседи помогли отбить старика от пьяного хулигана. Полицейские задержали 34-летнего жителя города. Потерпевший опознал подозреваемого по фотографии, а злоумышленник признался в содеянном.

«В ходе допроса, задержанный пояснил, что напал на старца в состоянии алкогольного опьянения, встретив его на лестничной площадке многоквартирного дома», – отмечает начальник полиции города Текели Улан Садыков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство». Ведется досудебное расследование.