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    22:54, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Пьяный хулиган избил 85-летнего пенсионера в Алматинской области

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    ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали мужчину, избившего 85-летнего пенсионера в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В понедельник в городскую больницу города Текели госпитализировали пожилого мужчину с явными признаками побоев. Следом за ним в медицинское учреждение прибыли полицейские, чтобы выяснить причину получения подобных травм у пациента.

    В ходе розыскных мероприятий стражи порядка установили, что некий молодой человек избил пенсионера около его дома. Оказавшиеся рядом очевидцы и соседи помогли отбить старика от пьяного хулигана. Полицейские задержали 34-летнего жителя города. Потерпевший опознал подозреваемого по фотографии, а злоумышленник признался в содеянном.

    «В ходе допроса, задержанный пояснил, что напал на старца в состоянии алкогольного опьянения, встретив его на лестничной площадке многоквартирного дома», – отмечает начальник полиции города Текели Улан Садыков.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство». Ведется досудебное расследование.


    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Алматинская область Правоохранительные органы
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