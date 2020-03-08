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Пьяный дебошир ранил полицейского в Петропавловске

8 Марта 2020 06:23
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Пьяный дебошир ранил полицейского в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске нетрезвый мужчина оказал сопротивление полицейским, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В социальных сетях появились фотографии, на которых видно большое количество полицейских возле одного из жилых домов. Пользователи указывали, что на фото дом, расположенный в Рабочем поселке.

В пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области сообщили, что в этом районе города стражи порядка задержали нетрезвых мужчин, один из которых напал на полицейского и ранил его.

«На канал «102» поступил вызов от жительницы Петропавловска, сообщившей о шумных соседях в доме по улице Мичурина. Прибывшие на место происшествия участковые инспекторы полиции пытались успокоить нетрезвых горожан, один из которых стал размахивать острием разбитой бутылки. Обезвредив пьяного мужчину, капитан полиции Жанат Мухамеджанов попытался успокоить его. Дебошир оказал сопротивление, ранив канцелярским ножом запястье полицейскому. Оба горожанина задержаны», - прокомментировали в пресс-службе.

32-летнего подозреваемого водворили в изолятор временного содержания управления полиции города Петропавловска. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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