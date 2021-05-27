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    23:00, 26 Май 2021 | GMT +6

    Пьяный, без прав и с иностранными номерами: водителя-нарушителя задержали в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» проводится на территории Жамбылской области, в рамках мероприятия полицейские выявляют грубые нарушения Правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в Сарысуском районе, в селе Саудакент, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» полицейские остановили машину «ВАЗ-21099», зарегистрированную в Российской Федерации.

    Водитель авто не подчинился законным требованиям полицейских и пытался скрыться от стражей порядка. Однако полицейские догнали его и доставили на медицинское освидетельствование.

    Результаты экспертизы показали, что он управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что задержанный до этого лишился водительских прав.

    «На данный момент его взяли под стражу на 20 суток, составлен протокол по части 6 статьи 608 Кодекса об административных правонарушениях РК. Водитель поставил под угрозу жизнь других участников дорожного движения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Еще раз напоминаем, что водители должны чувствовать свою ответственность перед другими участниками дорожного движения и не нарушать правила», - сказал начальник Сарысуского районного отдела полиции Асхат Алметов.


    Напомним, ОПМ «Безопасная дорога» продлится на территории Жамбылской области до 16 июня. Ежедневно стражи порядка предотвращают грубые нарушения ПДД – вождение в нетрезвом состоянии, превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Наряду с этим, сотрудники полиции проверяют информацию о медосмотре водителей общественного транспорта перед выездом в рейс, а также использование в автомобилях детских кресел.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Жамбылская область Общество Правоохранительные органы
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