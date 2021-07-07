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    17:46, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Пьяный автомойщик угнал и разбил машину клиента в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками столичной полиции по «горячим следам» задержан подозреваемый в угоне автомашины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

    С заявлением об угоне «Тойота Камри» в полицию обратился житель города. Как сообщил мужчина, автомашину он оставил на автомойке и отлучился по своим делам.

    Пьяный сотрудник мойки, воспользовался машиной клиента и, решив покататься, угнал её. Двигаясь по Коргалжинскому шоссе, он не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с деревом. В результате удара у автомобиля были повреждены бампер и капот.

    Полицейскими подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомашина возвращена владельцу.

    Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, уходя из автомобиля, обязательно проверять все ли двери и окна надёжно закрыты. Во избежание угонов и обеспечения безопасности вашего транспорта полицейские рекомендуют не передавать ключи от автомобиля малознакомым людям.

    Если в отношении Вас совершены противоправные действия, незамедлительно звоните по номеру 102.



    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Астана Видео Общество Правоохранительные органы
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