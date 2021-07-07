Пьяный автомойщик угнал и разбил машину клиента в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками столичной полиции по «горячим следам» задержан подозреваемый в угоне автомашины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

С заявлением об угоне «Тойота Камри» в полицию обратился житель города. Как сообщил мужчина, автомашину он оставил на автомойке и отлучился по своим делам.

Пьяный сотрудник мойки, воспользовался машиной клиента и, решив покататься, угнал её. Двигаясь по Коргалжинскому шоссе, он не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с деревом. В результате удара у автомобиля были повреждены бампер и капот.

Полицейскими подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомашина возвращена владельцу.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, уходя из автомобиля, обязательно проверять все ли двери и окна надёжно закрыты. Во избежание угонов и обеспечения безопасности вашего транспорта полицейские рекомендуют не передавать ключи от автомобиля малознакомым людям.

Если в отношении Вас совершены противоправные действия, незамедлительно звоните по номеру 102.



