Пьяный автомобилист с поддельными правами остановлен в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Пьяный автомобилист с поддельным водительским удостоверением остановлен в Петропавловске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На улице Шухова сотрудниками батальона патрульной полиции был остановлен автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 33-летнего горожанина, находившегося в состояния алкогольного опьянения средней степени. При проверке водительского удостоверения база данных показала, что документ выписан на другое имя.

Факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 385 Уголовного кодекса РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград». Будет назначена экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение. За управление в нетрезвом виде решением суда нарушителю назначено наказание — 20 суток административного ареста. Машина водворена на спецстоянку.

«Часть 6 статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях предусматривает ответственность для лиц, управлявших транспортом в нетрезвом виде, не имея права управления автомобилем. С начала года на дорогах области выявлено 358 случаев управления людьми, не имеющими при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения и иных установленных законодательством документов на транспортное средство, еще 117 человек при этом находились в состоянии опьянения», — пояснил начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов.

