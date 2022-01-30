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Пьяный астанчанин угнал чужое авто и совершил ДТП

30 Января 2022 21:47
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Пьяный астанчанин угнал чужое авто и совершил ДТП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане полицейские задержали пьяного мужчину, угнавшего чужое авто и совершившего ДТП. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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Сотрудниками столичной полиции по горячим следам задержан житель города, который в пьяном виде угнал автомобиль марки Chevrolet Cobalt и совершил ДТП. Злоумышленник угнал машину возле ночного клуба воспользовавшись тем, что водитель завел машину и оставил ключи в замке зажигания, а сам зашел в заведение на несколько минут, оставив дверь незапертой.

Как выяснилось, после угона автомобиля нарушитель на пересечении улиц Иманова - Сабыр Рахимова совершил дорожно-транспортное происшествие с минивэном. Подозреваемый был сразу же задержан. Им оказался 35-летний житель города. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Это показали результаты освидетельствования.

Проводится досудебное расследование по статье 200 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В другом случае с заявлением в полицию обратился житель города. Он сообщил, что со двора дома по улице Пушкина неизвестный завладел его автомашиной марки Daewoo Nexia. Потерпевший завел машину, а сам зашел домой, также оставив ключи в замке зажигания и отрытую дверь. Выйдя во двор через 15 минут, он не обнаружил свою машину.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам задержан 29-летний подозреваемый, ранее судимый. По результатам освидетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. По факту проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК.

«Уважаемые владельцы автомашин, будьте бдительными, уходя из автомобиля, обязательно проверяйте все ли двери и окна надёжно закрыты. Во избежание угонов и обеспечения безопасности вашего транспорта, установите систему сигнализации и ставьте машины на охраняемые стоянки», - предупреждает заместитель УП района Байқоныр Дархан Сайранбеков.


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#Нур-Султан   #ДТП   #МВД РК  
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