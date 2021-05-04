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    01:58, 04 Май 2021 | GMT +6

    Пьяный астанчанин «напал» на остановку

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нетрезвый житель столицы повредил останововочный павильон, передает МИА «Казинформ».

    «2 мая в 01:40 инспекторами полиции во время патрулирования выявлен факт хулиганских действий. Установлено, что двое мужчин в ночное время возвращались домой по проспекту Богенбай батыра. Проходя мимо остановки, один из них начал пинать стекло, тем самым повредив имущество общего пользования. Сотрудниками полиции 30-летний нарушитель был задержан на месте. Выяснялось, что к такому действию его сподвиг выпитый алкоголь», - сообщила в Instagram пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

    По данному факту возбуждено уголовное дело.


    Теги:
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