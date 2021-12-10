+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пьяный алматинец без прав угнал авто со свадьбы в Талгаре

10 Декабря 2021 17:23
Поделиться:
Пьяный алматинец без прав угнал авто со свадьбы в Талгаре

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Пьяный алматинец без прав угнал авто со свадьбы в Талгаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Полиция Алматы ищет автора фейковой рассылки о кредитной амнистии и списании займов
18 иностранцев выдворили из страны кызылординские полицейские «Синтетику» изъяли полицейские у жителя Шымкента Ровно 30 лет было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан

Ночью 28 ноября полицейскими города Талгара по улице Ломоносова была остановлена Toyota Camry. При проверке документов стражи порядка заподозрили, что 28-летний алматинец находится в нетрезвом состоянии.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у него зафиксировано алкогольное опьянение. Проверка по учетам показала, что 15 апреля водитель был лишен права управления ТС сроком на 7 лет.
По факту начато досудебное расследование по ст. 346 ч.1 УК РК. Кроме того, полицейские выяснили, что подозреваемый угнал Toyota Camry у гражданина А. Как сообщил задержанный, находясь на свадьбе, он забрал оставленные на столе ключи от авто и совершил угон без цели хищения. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.200 ч.1 УК РК.

Задержанный арестован и водворен в ИВС УП Талгарского района.

«7 декабря дознавателем оба уголовных дела соединены в одно производство и в электронном формате, с обвинительным актом, в порядке ускоренного досудебного расследования в соответствии со ст.190 УПК РК, направлено в суд», - сообщил начальник отдела дознания Талгарского РУП Галым Имангалиев.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Видео   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Полиция Алматы ищет автора фейковой рассылки о кредитной амнистии и списании займов
18 иностранцев выдворили из страны кызылординские полицейские
«Синтетику» изъяли полицейские у жителя Шымкента
Ровно 30 лет было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан
Популярное
1 Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
2 За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
3 Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
4 Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
5 Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
6 Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
Читайте также
Избиение школьника в Алматинской области: директора отстранили от работы
18 иностранцев выдворили из страны кызылординские полицейские
Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив