ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Пьяный алматинец без прав угнал авто со свадьбы в Талгаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью 28 ноября полицейскими города Талгара по улице Ломоносова была остановлена Toyota Camry. При проверке документов стражи порядка заподозрили, что 28-летний алматинец находится в нетрезвом состоянии.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у него зафиксировано алкогольное опьянение. Проверка по учетам показала, что 15 апреля водитель был лишен права управления ТС сроком на 7 лет.

По факту начато досудебное расследование по ст. 346 ч.1 УК РК. Кроме того, полицейские выяснили, что подозреваемый угнал Toyota Camry у гражданина А. Как сообщил задержанный, находясь на свадьбе, он забрал оставленные на столе ключи от авто и совершил угон без цели хищения. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.200 ч.1 УК РК.

Задержанный арестован и водворен в ИВС УП Талгарского района.

«7 декабря дознавателем оба уголовных дела соединены в одно производство и в электронном формате, с обвинительным актом, в порядке ускоренного досудебного расследования в соответствии со ст.190 УПК РК, направлено в суд», - сообщил начальник отдела дознания Талгарского РУП Галым Имангалиев.



