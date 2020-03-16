Пьяный актюбинец разъезжал по селу на тракторе без водительских прав

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на ужесточение законодательства о вождении в нетрезвом виде в Актюбинской области продолжают регистрироваться подобные факты, более того полицейские задерживают пьяных водителей, ранее лишенных прав. Так, за минувшие выходные в регионе были задержаны 2 нетрезвые водителе, ранее лишенные прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В выходные актюбинские полицейские задержали трех ранее лишенных прав водителей. Двое из них управляли транспортом в нетрезвом виде и один - в состоянии наркотического опьянения. По всем фактам начаты расследования. Все водители водворены в изолятор временного содержания», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Ерболат Саркулов.

В поселке Петропавловка Каргалинского района был задержан 54-летний нетрезвый водитель трактора «ДТ-75». Согласно заключению медицинского освидетельствования мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и управлял трактором, будучи лицом, лишенным права управления транспортным средством.

На 810 километре трассы «Самара-Шымкент» была остановлена автомашина «Хендай Грета» под управлением 29-летнего актюбинца. Мужчина, будучи ранее лишенным водительских прав, управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения.

На автодороге «Актобе-Астрахань» была остановлена автомашина «ВАЗ-21150», под управлением жителя города Кандыагаша, который будучи ранее лишенным права управления транспортным средством находился в состоянии наркотического опьянения.

Всего с 11 января с момента ужесточения законодательства о вождении в нетрезвом виде были задержаны 39 актюбинцев в состоянии алкогольного опьянения, лишенных прав на вождение, в том числе 3 человека совершили ДТП, будучи лишенными водительских прав.