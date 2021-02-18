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    14:38, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Пьяным управлял экскаватором водитель в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель экскаватора работал на объекте в алкогольном опьянении в Алматы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    51-летний гражданин У. был задержан полицейскими на территории индустриальной зоны. Его поведение показалось стражам порядка подозрительным.

    «Мужчина заметно нервничал, от него исходил запах алкоголя. Наши подозрения подтвердились в результате судебно-наркологической экспертизы, которая установила у мужчины алкогольное опьянение. Водитель был отстранен от управления тяжелой строительной техникой. На него составлен административный протокол. Материалы собранного производства, согласно юрисдикции, для принятия решения направлены в специализированный межрайонный административный суд города Алматы», – сообщил начальник ОАП управления полиции Алатауского района Баукен Баймбетов.



    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Транспорт Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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