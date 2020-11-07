Пьяным сел за руль водитель автобуса в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ночью полицейские остановили автобус, за рулем которого находился явно нетрезвый водитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, 39-летний водитель, как показало медосвидетельствование, был в алкогольном опьянении средней степени тяжести.
«Водитель пояснил, что направлялся домой после рабочего дня. Поскольку в связи с карантинными ограничениями движение пассажирского транспорта на выходных приостанавливается, мужчина решил предварительно «снять напряжение». Административный материал передадут в суд. Водителю грозит административный арест на 15 суток и запрет водить транспорт следующие семь лет», - рассказали в пресс-службе.
За два дня полицейские остановили на дорогах области 15 нетрезвых водителей и 29 «лишенников».
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