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    18:09, 10 Март 2021 | GMT +6

    Пьяным и без прав разъезжал по селу житель СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские остановили автомобиль, водитель которого сел за руль в нетрезвом состоянии и будучи лишенным прав за такое же нарушение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, машину жителя района им. Г.Мусрепова узнал руководитель отделения административной полиции района. Два года назад её 33-летнего владельца лишили права управления сроком на три года за вождение в нетрезвом виде. Тем не менее, мужчина снова был за рулём своей иномарки. От него исходил запах спиртного. Медицинское освидетельствование показало алкогольное опьянение.

    Машину водворили на спецстоянку. В отношении водителя идет досудебное расследование по уголовной статье.

    С начала года на дорогах области задержали пять нетрезвых «лишёнников». Материалы по двум делам направили в суд, по трём ведутся следственные действия.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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