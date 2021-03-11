18:09, 10 Март 2021 | GMT +6
Пьяным и без прав разъезжал по селу житель СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские остановили автомобиль, водитель которого сел за руль в нетрезвом состоянии и будучи лишенным прав за такое же нарушение, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, машину жителя района им. Г.Мусрепова узнал руководитель отделения административной полиции района. Два года назад её 33-летнего владельца лишили права управления сроком на три года за вождение в нетрезвом виде. Тем не менее, мужчина снова был за рулём своей иномарки. От него исходил запах спиртного. Медицинское освидетельствование показало алкогольное опьянение.
Машину водворили на спецстоянку. В отношении водителя идет досудебное расследование по уголовной статье.
С начала года на дорогах области задержали пять нетрезвых «лишёнников». Материалы по двум делам направили в суд, по трём ведутся следственные действия.