Пьяным и без прав разъезжал по селу житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские остановили автомобиль, водитель которого сел за руль в нетрезвом состоянии и будучи лишенным прав за такое же нарушение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, машину жителя района им. Г.Мусрепова узнал руководитель отделения административной полиции района. Два года назад её 33-летнего владельца лишили права управления сроком на три года за вождение в нетрезвом виде. Тем не менее, мужчина снова был за рулём своей иномарки. От него исходил запах спиртного. Медицинское освидетельствование показало алкогольное опьянение.

Машину водворили на спецстоянку. В отношении водителя идет досудебное расследование по уголовной статье.

С начала года на дорогах области задержали пять нетрезвых «лишёнников». Материалы по двум делам направили в суд, по трём ведутся следственные действия.