Пьяных водителя и пассажира задержали в центре Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские прокомментировали видео с задержанием мужчины в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, инцидент произошел в минувшие выходные на улице Жамбыла. Патрульные остановили легковушку, за рулем которой находился 36-летний житель Кызылжарского района. От водителя исходил запах спиртного. Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Однако пассажир легковушки стал возражать против законных требований полицейских. Оказывал неповиновение, игнорировал призывы соблюдать общественный порядок. Полицейским пришлось применить к нему физическую силу.

«Медицинское освидетельствование показало, что и водитель, и пассажир находились в алкогольном опьянении средней степени. В отношении пассажира применено административное задержание, собран административный материал за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника. В отношении водителя составлен протокол за вождение в состоянии опьянения», - прокомментировал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.

Водителю грозит административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортом на 7 лет.

К слову, за четыре дня на дорогах области полицейские выявили 26 нетрезвых водителей.



