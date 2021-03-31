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    21:00, 30 Март 2021 | GMT +6

    Пьяных водителей задержали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пьяных водителей задержали в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений правил дорожного движения полицейские выявляли водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

    За прошедшие трое суток в Нур-Султане выявлено 1010 административных правонарушений. Три водителя в нетрезвом состоянии управляли авто будучи лишенными права управления. На коммунальную стоянку водворено 33 автомобиля.
    Сотрудниками полиции в 02:00 по улице Кунаева на пересечении проспекта Мангилик Ел была остановлена автомашина марки «BMW». При проверке документов установлено, что за рулем авто находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что решением Специализированного межрайонного административного суда за езду в пьяном виде его уже лишили водительского удостоверения.

    Аналогичное нарушение допустил 28-летний водитель автомашины «Mersedes» в 04:45 по улице Аркалык. При проверке документов установлено, что мужчина, несмотря на наказание в виде лишения права управлять автотранспортным средством, повторно сел за руль в нетрезвом виде. Согласно медицинскому освидетельствованию водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени тяжести.

    Всех нарушителей поместили в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана. В отношении водителей проводится расследование по статье 346 части 1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».



    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Астана
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