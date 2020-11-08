Пьяных водителей лишили прав и арестовали в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Двух нетрезвых лихачей в Карагандинской области суд лишил водительских прав и подверг административному аресту, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Данные факты были зарегистрированы в отделе полиции в поселке имени Г.Мустафина УП Бухар-Жырауского района Карагандинской области.
«24-летний молодой человек, управляя мотоциклом марки «Рейслер», допустил съезд транспортного средства в кювет. В другом случае 34-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля марки «Москвич2140», съехал с дорожного полотна. Во время освидетельствований установлено, что нарушители дорожного движения находились в алкогольном опьянении тяжелой степени. По обоим фактам собраны материалы и направлены на рассмотрение в суд», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Согласно постановлениям суда оба нарушителя признаны виновными в совершении административного правонарушения по ст.608 КРКобАП и подвергнуты административному взысканию в виде административного ареста на срок пятнадцать суток и лишения права управления транспортными средствами сроком на семь лет.
Напомним, вчера ночью в Петропавловске полицейские остановили автобус, за рулем которого находился нетрезвый водитель.
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