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Пьяных водителей лишили прав и арестовали в Карагандинской области

8 Ноября 2020 13:34
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Пьяных водителей лишили прав и арестовали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Двух нетрезвых лихачей в Карагандинской области суд лишил водительских прав и подверг административному аресту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Данные факты были зарегистрированы в отделе полиции в поселке имени Г.Мустафина УП Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

«24-летний молодой человек, управляя мотоциклом марки «Рейслер», допустил съезд транспортного средства в кювет. В другом случае 34-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля марки «Москвич2140», съехал с дорожного полотна. Во время освидетельствований установлено, что нарушители дорожного движения находились в алкогольном опьянении тяжелой степени. По обоим фактам собраны материалы и направлены на рассмотрение в суд», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Согласно постановлениям суда оба нарушителя признаны виновными в совершении административного правонарушения по ст.608 КРКобАП и подвергнуты административному взысканию в виде административного ареста на срок пятнадцать суток и лишения права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

Напомним, вчера ночью в Петропавловске полицейские остановили автобус, за рулем которого находился нетрезвый водитель.


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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Регионы  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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