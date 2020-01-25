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Пьяных водителей, лишенных прав,  задержали на дорогах в СКО

25 Января 2020 10:00
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Пьяных водителей, лишенных прав,  задержали на дорогах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в январе задержали 9 пьяных водителей, которые уже были лишены прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в районе им.Г.Мусрепова нетрезвого водителя выдала не расчищенная от снега полоса дороги. Мужчина ехал именно по ней, тогда как полоса рядом была очищена.

Когда его остановили, полицейские почувствовали явный запах спиртного в салоне машины. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. Выяснилось, что 45-летнего мужчину лишили прав на три года в 2017-м году. Через 10 месяцев он должен был их получить. Теперь же его ждет уголовная ответственность.

Всего с начала года полицейские области возбудили 9 уголовных дел в отношении лиц, ранее лишённых права управления и вновь севших за руль в состоянии опьянения. Пятеро будут отвечать перед судом. Их остановили после 11 января, когда изменения в Уголовном Кодексе вступили в силу.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Олеся Жуковень

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