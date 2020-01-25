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вчера 20:51
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вчера 20:01
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Пьяных водителей, лишенных прав, задержали на дорогах в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в январе задержали 9 пьяных водителей, которые уже были лишены прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в районе им.Г.Мусрепова нетрезвого водителя выдала не расчищенная от снега полоса дороги. Мужчина ехал именно по ней, тогда как полоса рядом была очищена.
Когда его остановили, полицейские почувствовали явный запах спиртного в салоне машины. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. Выяснилось, что 45-летнего мужчину лишили прав на три года в 2017-м году. Через 10 месяцев он должен был их получить. Теперь же его ждет уголовная ответственность.
Всего с начала года полицейские области возбудили 9 уголовных дел в отношении лиц, ранее лишённых права управления и вновь севших за руль в состоянии опьянения. Пятеро будут отвечать перед судом. Их остановили после 11 января, когда изменения в Уголовном Кодексе вступили в силу.
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