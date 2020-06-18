Пьяных правонарушителей за рулем стало меньше в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество казахстанцев, совершивших транспортные уголовные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 33% за год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой ranking.kz.

В стране за январь–май 2020 года транспортные уголовные нарушения в состоянии алкогольного опьянения совершил 741 человек. По сравнению с январём–маем прошлого года показатель ожидаемо сократился на 33,3%: пандемия и карантин сыграли в этом весьма позитивную роль.

88,8% от общего количества лиц, совершивших правонарушение в секторе (или 658 человек), были привлечены к ответственности по статье 346 «Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица». Ещё 7,7%, или 57 человек, привлекли по статье 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами»; 3,4%, или 25 человек, — по статье 345-1 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения»; 1 случай пришёлся на статью 347 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия».

В региональном разрезе наибольшее количество лиц, совершивших транспортные уголовные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, приходится на Западно-Казахстанскую (87 человек, минус 17,9% за год), Костанайскую (75 человек, минус 37,5%) и Мангистаускую (63 нарушителя, минус 41,1%) области.

По поручению Главы государства с начала года ужесточена ответственность за вождение в пьяном виде. 881 водитель уже привлечён к уголовной ответственности. Лишены права управления транспортными средствами 3,4 тыс. нарушителей, около 6,7 тыс. — подвергнуты аресту.