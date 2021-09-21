Пьяных подростков выявили полицейские ВКО
За семь дней полицейские выявили 640 несовершеннолетних, которые гуляли по ночному городу без законных представителей.
За первое нарушение «ночных прогулок» предусмотрено взыскание в виде «предупреждения». Повторное правонарушение в течение года подразумевает штраф по статье 442 части 2 КоАП Республики Казахстан.
По итогам ОПМ «Подросток» доставлено в отдел полиции всего 736 несовершеннолетних за совершение административных правонарушений. Сотрудниками ювенальной полиции выявлено 46 подростков, которые поставлены на учет ОВД по различным категориям, и 52 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, а также на учет в организации образования поставлены более 200 детей.
Выявлено всего 833 административных правонарушения. За безнадзорность и беспризорность в «Центры адаптации несовершеннолетних» помещено 54 детей.
Также в ходе проведения мероприятия выявлены двое 13-летних девочек, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. При разбирательстве выяснилось, что одна из девочек пришла к своей 13-летней подруге в гости, после они, увидев бутылку коньяка, решили попробовать, выпили по несколько глотков.
Позже, решив прогуляться, увидели заброшенный дом, и вошли в него. Далее находясь в заброшенном доме, снова решили выпить еще спиртного, одна из девочек сходила домой и принесла водку. В результате чего одна из них, опьянев, уснула, а вторая ушла домой.
Матери девочек также находились дома в нетрезвом виде, медицинское освидетельствование показало опьянение «средней степени».
В отношении женщин составлен административный протокол по статье 440 части 2 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не достигших восемнадцати лет, а равно распитие ими алкогольных напитков» КоАП РК. Малолетние дети 39- и 45-летних жительниц Глубоковского района помещены в КГКП «Специализированный дом ребенка» города Усть-Каменогорск. А 13-летние девочки помещены в «Центр адаптации несовершеннолетних» города Риддера.