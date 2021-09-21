Пьяных подростков выявили полицейские ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Восточно-Казахстанской области подвели итоги ОПМ «Подросток». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За семь дней полицейские выявили 640 несовершеннолетних, которые гуляли по ночному городу без законных представителей.

За первое нарушение «ночных прогулок» предусмотрено взыскание в виде «предупреждения». Повторное правонарушение в течение года подразумевает штраф по статье 442 части 2 КоАП Республики Казахстан.

По итогам ОПМ «Подросток» доставлено в отдел полиции всего 736 несовершеннолетних за совершение административных правонарушений. Сотрудниками ювенальной полиции выявлено 46 подростков, которые поставлены на учет ОВД по различным категориям, и 52 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, а также на учет в организации образования поставлены более 200 детей.

Выявлено всего 833 административных правонарушения. За безнадзорность и беспризорность в «Центры адаптации несовершеннолетних» помещено 54 детей.

Также в ходе проведения мероприятия выявлены двое 13-летних девочек, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. При разбирательстве выяснилось, что одна из девочек пришла к своей 13-летней подруге в гости, после они, увидев бутылку коньяка, решили попробовать, выпили по несколько глотков.

Позже, решив прогуляться, увидели заброшенный дом, и вошли в него. Далее находясь в заброшенном доме, снова решили выпить еще спиртного, одна из девочек сходила домой и принесла водку. В результате чего одна из них, опьянев, уснула, а вторая ушла домой.

Матери девочек также находились дома в нетрезвом виде, медицинское освидетельствование показало опьянение «средней степени».

В отношении женщин составлен административный протокол по статье 440 части 2 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не достигших восемнадцати лет, а равно распитие ими алкогольных напитков» КоАП РК. Малолетние дети 39- и 45-летних жительниц Глубоковского района помещены в КГКП «Специализированный дом ребенка» города Усть-Каменогорск. А 13-летние девочки помещены в «Центр адаптации несовершеннолетних» города Риддера.