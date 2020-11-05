Пьяные школьники разгуливали по набережной ночью в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре ночные гуляния пьяной компании школьников на Центральной набережной прервала полиция, передает корреспондент Pavlodarnews.kz.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, в школах начались каникулы, и дети получили возможность отдохнуть от занятий. К сожалению, не всегда они делают это разумно и законными способами. Например, в Павлодаре подростки, почувствовав свободу, решили расслабиться «по-взрослому». Сегодня ночью сотрудниками полиции на Центральной набережной была задержана компания подростков из восьми человек.

«Все они были пьяны, шумели и беспокоили горожан. Ребята признались, что решили провести свободное время, употребляя алкоголь», – рассказал первый заместитель начальника ДП Жаскайрат Каиров.

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей родители подростков будут привлечены к ответственности.

К слову, в этом году за появление в нетрезвом виде в общественных местах по статье 440 КРКоАП были привлечены порядка семи тысяч жителей региона, в 132 случаях за пьянство несовершеннолетних наказаны их взрослые представители.