Пьяные госслужащие ездили за рулём в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области чиновники ездили за рулём пьяными. Нарушения выявлены департаментом Агентства по делам госслужбы и облсуд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Павлодарской области в рамках заключённого меморандума с Павлодарским областным судом выявлены нарушения статьи 608 КоАП РК государственными служащими Павлодарской области, а именно: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в управлении контроля в сфере государственной службы департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области.

С момента заключения меморандума проведён мониторинг более 1000 административных дел. По его результатам встречаются факты нарушения требований Кодекса среди государственных служащих.

«28 августа главный специалист аппарата акима Железинского сельского округа Атмаев А. и 15 ноября 2021 года главный специалист управления по делам религий Павлодарской области Амиркенов Е. по факту вождения в нетрезвом виде были арестованы на 15 суток и лишены водительских прав сроком на 7 лет», - привели примеры в департаменте.

Кроме того, Е. Амиркенов, зная, что может понести строгую дисциплинарную ответственность за это, при задержании сотрудникам полиции и в суде назвал себя безработным. Но в ходе мониторинга было выявлено, что Е. Амиркенов - государственный служащий.

«На сегоднядепартаментом на имя акима Железинского района в отношении Атмаева А. и руководителя управления по делам религий Павлодарской области в отношении Амиркенова Е. направлены письма о принятии строгих мер дисциплинарного характера», - добавил источник.