+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 6 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пьяные госслужащие ездили за рулём в Павлодарской области

6 Декабря 2021 20:11
Поделиться:
Пьяные госслужащие ездили за рулём в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области чиновники ездили за рулём пьяными. Нарушения выявлены департаментом Агентства по делам госслужбы и облсуд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
11 пьяных водителей за неделю выявили в Атырау
Купленный в кредит скот погиб из-за бездействия госслужащего в ЗКО

«Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Павлодарской области в рамках заключённого меморандума с Павлодарским областным судом выявлены нарушения статьи 608 КоАП РК государственными служащими Павлодарской области, а именно: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в управлении контроля в сфере государственной службы департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области.

С момента заключения меморандума проведён мониторинг более 1000 административных дел. По его результатам встречаются факты нарушения требований Кодекса среди государственных служащих.

«28 августа главный специалист аппарата акима Железинского сельского округа Атмаев А. и 15 ноября 2021 года главный специалист управления по делам религий Павлодарской области Амиркенов Е. по факту вождения в нетрезвом виде были арестованы на 15 суток и лишены водительских прав сроком на 7 лет», - привели примеры в департаменте.

Кроме того, Е. Амиркенов, зная, что может понести строгую дисциплинарную ответственность за это, при задержании сотрудникам полиции и в суде назвал себя безработным. Но в ходе мониторинга было выявлено, что Е. Амиркенов - государственный служащий.

«На сегоднядепартаментом на имя акима Железинского района в отношении Атмаева А. и руководителя управления по делам религий Павлодарской области в отношении Амиркенова Е. направлены письма о принятии строгих мер дисциплинарного характера», - добавил источник.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Акимат  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
11 пьяных водителей за неделю выявили в Атырау
Купленный в кредит скот погиб из-за бездействия госслужащего в ЗКО
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
2 Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
3 Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
4 Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
5 Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
6 Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ
Читайте также
Несанкционированные гаражи во дворах сносят в Алматы
Пьяный водитель легковушки устроил дрифт на дороге в Павлодаре
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив