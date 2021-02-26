Пьяные астанчане проникли ночью в здание банка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане по «горячим следам» задержаны двое подозреваемых, проникнувших ночью в банк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В 02:30 часов ночи двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения, разбив стеклянную дверь, проникли в здание банка. Совершить грабеж злоумышленникам не удалось, так как сработала охранная сигнализация. На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники охранного предприятия.

По «горячим следам» задержаны двое подозреваемых в возрасте 21 и 23 лет.

Как выяснялось, молодые люди, изрядно выпив в кафе, хотели обогатиться легким способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело.



